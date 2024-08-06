Kara Yollarında Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Kara yollarının inşaat, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Anadolu Otoyolu'nda Devam Eden Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Gebze Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu nedenle, Gebze gişelerinden otoyola girişler kapatılırken, sürücüler D-100 güzergahına yönlendirilmektedir. Otoyoldan çıkışlarsa servis yolundan kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İstanbul İstikameti Trafiğe Kapalı

Anadolu Otoyolu'nun 20-22. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bolu Dağı Geçişinde Çalışmalar Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu'ndaki Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) yönünde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerdeki genleşme derzi yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola dönebilirler.

Diğer Yol Çalışmaları

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde de servis yollarından yapılmaktadır. Ayrıca, Salihli-Kula-Uşak yolundaki 33-38. kilometreler arasında da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmında iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Pendik-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde ise Paşaköy Kavşağı çalışmaları nedeniyle kavşağa sağ ve sol katılım yolları kapatılmıştır. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenmektedir. Diğer önemli noktalar arasında Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometreleri ve Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometreleri yer almaktadır. Bu güzergahlarda sürücülere dikkat etmeleri ve işaretleri takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.