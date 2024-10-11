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Kara Yollarında Güncel Durum ve Uyarılar

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı!

Yayın Tarihi: 11.10.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:42
Kara Yollarında Güncel Durum ve Uyarılar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Trafik Aksaklıkları ve Çalışma Bilgileri

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik durumu bülteninde çeşitli güzergahtaki çalışmaları duyurdu:

  • TEM Otoyolu: Saray-Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmıştır; ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde devam etmektedir.
  • İzmir-Çeşme Otoyolu: Çeşme istikameti 6-11. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılmakta olup, trafik akışı diğer istikametten gidiş-dönüş şeklinde sağlanmaktadır.
  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde bant aktarımı yapılmaktadır.
  • TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde yapılmaktadır.
  • Ankara-Konya Yolu: 0-68. kilometrelerinde asfalt yol üstyapısındaki çatlakların onarımı nedeniyle Konya-Ankara istikametinde 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Samsun-Ankara Yolu: 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli kesimi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.
  • Trabzon-Maçka Yolu: 23. kilometredeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon sistemi bakım çalışmaları yapılmakta, bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sürdürülmektedir.
  • Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen menfez çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır.
  • Afyonkarahisar-Şuhut Yolu: 11-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
  • Boğazlıyan-Yenifakılı Yolu: 9-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Sürücülerin, bu çalışmalardan etkilenen güzergahlarda yavaşlaması ve işaretlere uyması önemlidir.

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