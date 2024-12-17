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Karabağ'daki Sözde Ermeni Yönetimi Eski Yöneticileri Yargılanıyor

Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni yöneticilerini yargılamak üzere 15 kişiyi mahkemeye çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:49
Karabağ'daki Sözde Ermeni Yönetimi Eski Yöneticileri Yargılanıyor

Azerbaycan'da Tarihi Yargılama Süreci Başlıyor

Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinden oluşan 15 zanlıyı mahkemeye çıkarmaya hazırlanıyor. Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, bu isimlerin yargılanma süreci için gerekli savcılık soruşturmaları tamamlandı ve iddianame Bakü Askeri Mahkemesi'ne gönderildi.

Eski Yöneticilerin Suçlamaları

Yargılanacak olan 15 kişinin arasında Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve Davit İşhanyan gibi sözde yönetim yetkilileri bulunuyor. Bu kişiler, "savaş planlama, soykırım, terörizm" ve daha birçok suçla yargılanacak.

Azerbaycan Ordusunun Operasyonu Sonrası Gözaltılar

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran bu sözde yöneticiler, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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