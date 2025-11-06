Karabük Belediyesi Sosyal Belediyecilik: Günlük 300 Sıcak Yemek, 500 Çorba

Karabük Belediyesi, günlük 300 sıcak yemek, mobil çorba ile 500 kişiye çorba ve aylık 400 aileye kumanya desteğiyle sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Karabük Belediyesi sosyal yardımlaşmayı pekiştiriyor

Aşevi hizmetleriyle her gün yüzlerce kişiye ulaşılıyor

Karabük Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü aşevi hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli destek sağlıyor. Belediye ekipleri, kent genelinde sofralara sıcak yemek, çorba ve kumanya ulaştırarak dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunuyor.

Her gün yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek verilirken, mobil çorba aracı aracılığıyla 500 kişiye çorba ikram ediliyor. Ayrıca her ay 400 aileye kumanya paketi desteği sağlanıyor. Yemekler hijyenik şartlarda hazırlanıp özenle teslim ediliyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekiplerimiz her gün yüzlerce hemşehrimize ulaşıyor. Bu çalışmalar, Karabük’te paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor. Vatandaşlarımızın yanında olmayı, gönüllere dokunan hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz"

Belediye yetkilileri, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla projelerin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.

