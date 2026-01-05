DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Karabük Eskipazar'da Seralar Çöktü: Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularınca Kurtarıldı

Eskipazar'da yoğun kar nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük seralar çöktü. Hıfsı Çelik kar altında kaldı; komşularının zamanında müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:12
Karabük Eskipazar'da Seralar Çöktü: Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularınca Kurtarıldı

Karabük Eskipazar'da Seralar Çöktü: Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularınca Kurtarıldı

Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, seraların çökmesine yol açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kar altında kalan bir çiftçinin komşularının özverili müdahalesiyle kurtarılması köyde büyük yankı uyandırdı.

Çökme anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar birikintisinin seraların dayanamayacağı ağırlığa ulaştığı ve seraların bir anda çöktüğü anlar net biçimde görülüyor. Olayda yaklaşık 50 dönümlük sera alanının zarar gördüğü belirtildi.

Can pazarı ve kurtarma

Afetin en dramatik anları Hıfsı Çelik’in serasında yaşandı. Seranın çöktüğü sırada içeride bulunan Çelik, demir ve kar yığınlarının altında kaldı. Görüntülerde, komşuların panikle yardıma koştuğu ve kar ile demirleri elleriyle kaldırarak Çelik’i enkaz altından çıkardığı görülüyor. Komşularının zamanla yarışan müdahalesi sonucunda Çelik yaralanmadan kurtuldu.

Üreticiler zararını kurtarmaya çalışıyor

Enkaz altında kalan seralardaki mahsullerini kurtarmaya çalışan üreticiler büyük maddi zarar bildirdi. Köy sakinlerinden İsmail Örenbaşı (65), "Ömrümde bu kadar ani ve yoğun bir karın seraları bu hale getirdiğini görmedim. Hazırlıksız yakalandık. Tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz" diyerek durumun ciddiyetini anlattı.

Emrah Çelik ise seralarını "2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdığını" belirterek, "Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Geçim kaynağımız bu" ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın, "En az 50 dönüm sera mahvoldu. Bu köylü pazarlara giderek rızkını kazanıyordu. Gerede, Çerkeş ve Karabük pazarları bu seralardan besleniyordu. Şu an üretim sıfıra indi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımız sağ olsunlar geldiler, inceleme yaptılar" diyerek ilave destek talep etti.

Olayla ilgili yetkililer inceleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Seraların çökme anı kamerada: Kar altında kalan çiftçi komşularının yardımıyla...

Seraların çökme anı kamerada: Kar altında kalan çiftçi komşularının yardımıyla kurtarıldı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor
2
Başiskele KALE Projeleriyle 2025’te Binlerce Aileye Dokundu
3
Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü
4
V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme
5
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
6
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor
7
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları