Karabük Eskipazar'da Seralar Çöktü: Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularınca Kurtarıldı

Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, seraların çökmesine yol açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kar altında kalan bir çiftçinin komşularının özverili müdahalesiyle kurtarılması köyde büyük yankı uyandırdı.

Çökme anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar birikintisinin seraların dayanamayacağı ağırlığa ulaştığı ve seraların bir anda çöktüğü anlar net biçimde görülüyor. Olayda yaklaşık 50 dönümlük sera alanının zarar gördüğü belirtildi.

Can pazarı ve kurtarma

Afetin en dramatik anları Hıfsı Çelik’in serasında yaşandı. Seranın çöktüğü sırada içeride bulunan Çelik, demir ve kar yığınlarının altında kaldı. Görüntülerde, komşuların panikle yardıma koştuğu ve kar ile demirleri elleriyle kaldırarak Çelik’i enkaz altından çıkardığı görülüyor. Komşularının zamanla yarışan müdahalesi sonucunda Çelik yaralanmadan kurtuldu.

Üreticiler zararını kurtarmaya çalışıyor

Enkaz altında kalan seralardaki mahsullerini kurtarmaya çalışan üreticiler büyük maddi zarar bildirdi. Köy sakinlerinden İsmail Örenbaşı (65), "Ömrümde bu kadar ani ve yoğun bir karın seraları bu hale getirdiğini görmedim. Hazırlıksız yakalandık. Tek gelirimiz burasıydı. Devletimizden destek bekliyoruz" diyerek durumun ciddiyetini anlattı.

Emrah Çelik ise seralarını "2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdığını" belirterek, "Bu sera sıfırdı, içinde mahsul bile yoktu. Geçim kaynağımız bu" ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın, "En az 50 dönüm sera mahvoldu. Bu köylü pazarlara giderek rızkını kazanıyordu. Gerede, Çerkeş ve Karabük pazarları bu seralardan besleniyordu. Şu an üretim sıfıra indi. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımız sağ olsunlar geldiler, inceleme yaptılar" diyerek ilave destek talep etti.

Olayla ilgili yetkililer inceleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

