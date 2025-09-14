Karabük Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, 1 helikopter, 15 araç ve 78 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:06
Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarında çıkan yangına hızlı müdahale

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, ilçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarındaki otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 15 araç ve 78 personel ile müdahale edildi; alevler kontrol altına alındı.

Ekipler, olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

