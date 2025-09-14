Karabük Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarında çıkan yangına hızlı müdahale
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, ilçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarındaki otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 15 araç ve 78 personel ile müdahale edildi; alevler kontrol altına alındı.
Ekipler, olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.
