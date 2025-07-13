Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında düzenlenen anma etkinlikleriyle yad edildi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde, Metin Arslan'ın mezarı Öğlebeli Mezarlığı'nda ziyaret edildi. Burada yapılan anma programında, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve Vali Mustafa Yavuz ile protokol üyeleri, şehidin ailesiyle birlikte mezara karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, ayrıca 17 Eylül 2017'de vefat eden anne Şazi ve 10 Ekim 2020'de hayatını kaybeden baba Zeki Arslan'ın mezarlarını da unutmadı ve buraya da karanfil bıraktı.

Barış Efe'nin Anılması

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Barış Efe için de Eflani ilçesinde anma töreni düzenlendi. Efe'nin Çukurören köyündeki ailesinin ziyaretinin ardından, mezarında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanlıklarını da ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.