DOLAR
40,18 -0,08%
EURO
46,87 0,34%
ALTIN
4.352,38 -0,37%
BITCOIN
4.770.039,47 0,36%

Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Karabük'te 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, mezarlarında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:58
Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Karabük'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında düzenlenen anma etkinlikleriyle yad edildi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde, Metin Arslan'ın mezarı Öğlebeli Mezarlığı'nda ziyaret edildi. Burada yapılan anma programında, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve Vali Mustafa Yavuz ile protokol üyeleri, şehidin ailesiyle birlikte mezara karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, ayrıca 17 Eylül 2017'de vefat eden anne Şazi ve 10 Ekim 2020'de hayatını kaybeden baba Zeki Arslan'ın mezarlarını da unutmadı ve buraya da karanfil bıraktı.

Barış Efe'nin Anılması

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Barış Efe için de Eflani ilçesinde anma töreni düzenlendi. Efe'nin Çukurören köyündeki ailesinin ziyaretinin ardından, mezarında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanlıklarını da ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi
3
Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
4
Ankara'daki 26 Katlı Binada Korkunç Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Konya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kişi Kocaeli'de Defnedildi
6
Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da Muhteşem Bir Konser Verdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!