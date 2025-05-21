Karabük'te Bölge Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Karabük'te Esnaf Sorunları Masaya yatıraldı

Karabük'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı" önemli bir platform oluşturdu. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden gelen esnaflar, kent merkezindeki bir otelde buluştu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bu buluşmanın yalnızca bir istişare değil, aynı zamanda Ahilik kültürüne sahip çıkan güçlü bir birlik tablosu sunduğunu belirtti. Yavuz, esnaf ve sanatkarların sadece meslek insanı değil, aynı zamanda bir kültürü ve ahlakı taşıdığını ifade etti.

Yavuz, "Esnafımız, kriz zamanlarında ve bolluk dönemlerinde güvenin sesi, çarşının nefesi, milletin en güçlü payandasıdır. Ülkemizin kalkınma sürecinde esnaf, asli bir paydaş olarak görülmektedir. Bu dönemde dayanışma ve üretkenliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir," dedi.

Devlet Destekleri ve Hedefler

Esnafın sorunlarını dinleyen, çözümler üreten bir anlayış ile hareket ettiklerini vurgulayan Yavuz, mesleki eğitim, istihdam projeleri ve kadın girişimciliği konularında destek verdiklerini belirtti. "Güçlü bir Türkiye hedefimiz, üreten ve istihdam sağlayan esnaftan geçmektedir," diye ekledi.

Kredi Kullanımında Önemli Başarılar

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Türkiye'deki 2 milyon 260 bini aşkın esnaf ve sanatkara hizmet sağladıklarını dile getirdi. Ekim 2022 itibarıyla, AK Parti hükümetleri döneminde esnafa kullandırılan kredi tutarının 615,5 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Şener ayrıca, devletin esnafa yönelik çeşitli destek ve sübvansiyon programları uyguladığını belirtti. Bugüne kadar sağlanan sübvansiyon oranlarının %50'ye yükseldiğini ifade etti.

Enflasyon ve Ekonomi Sorunları

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkenin gündeminin enflasyonla mücadelede olduğunu vurguladı. Enflasyonun nedenlerinin başında maliyet artışlarının olduğunu belirten Palandöken, esnafın ülkenin barometresi olduğunu söyledi.

Palandöken, "Esnafsız bir millet düşünmek mümkün değil. Esnafa sahip çıkmak, herkesin sorumluluğundadır. Ancak bu şekilde sorunların üstesinden gelebiliriz," şeklinde konuştu.

Karabük'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karabük'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.