Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: Araç Bahçeye Devrildi, 3 Yaralı

Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında iki otomobil çarpıştı; 06 BSA 827 plakalı araç bahçeye devrildi. 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:03
Olayın ayrıntıları

Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında, E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 BSA 827 plakalı otomobil yol kenarındaki bir bahçeye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yanındaki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

Müdahale ve tedavi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan A.A.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

