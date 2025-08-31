Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: Araç Bahçeye Devrildi, 3 Yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: araç bahçeye devrildi, 3 yaralı

Olayın ayrıntıları

Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında, E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 BSA 827 plakalı otomobil yol kenarındaki bir bahçeye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yanındaki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

Müdahale ve tedavi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan A.A.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

