Karabük'te Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Cadde’de araç yangını

Karabük’te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Olay, araç sahibi Alpay Y.’ye ait 16 SUM 70 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

