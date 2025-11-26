Karabük'te Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Karabük’te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Cadde’de park halindeki 16 SUM 70 plakalı otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:07
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Cadde’de araç yangını

Karabük’te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Olay, araç sahibi Alpay Y.’ye ait 16 SUM 70 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

