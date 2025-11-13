Karabük’te Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Çevrikköprü mevkiinde kaza

Karabük’te Kastamonu-Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü B.K. idaresindeki 34 PIK 85 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjüne çarparak takla attı.

Kazada sürücü B.K. ile yolcu A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

