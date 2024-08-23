Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde temininin engellenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu çerçevede, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda A.B.Ç. ve İ.N.T. isimli kişiler üzerinde yapılan aramalarda, 50 adet sentetik ecza ve toplamda 35,17 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramada 50 sentetik ecza ile 35,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.