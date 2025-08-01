Karabük Valisi Yavuz, Orman Yangınları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Karabük'te Orman Yangınları Üzerine Son Gelişmeler

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, kentteki orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangınlarda 74 bağımsız bölüm, bunların 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 18'i samanlık olmak üzere hasar gördü.

Yangınla Mücadele ve Sonuçları

24 Temmuz itibarıyla başlayan yangınlarda Vali Yavuz, 575 kara aracı ve 3'ü dron olmak üzere 26 hava aracı ile yaklaşık 600 araçla yangına müdahale ettiklerini duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına 1900'e yakın görevli katılırken, 207 gönüllü de destek sağladı.

Can Kaybı Olmadı

Yangının rüzgar etkisiyle yayılması sonucunda tahliyelere yöneldiklerini belirten Yavuz, “Bu süreçte 23 köyde 63 mahallenin güvenli alanlara tahliyesini gerçekleştirdik. 1163 hanede 2,357 kişi tahliye edildi.” dedi. Yangın sırasında duman etkisi nedeniyle 158 kişi tedavi edildi.

Hasar Tespit ve Yardım Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yangında zarar gören yapıların hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Vali Yavuz, yangın nedeniyle 3 milyon lira ödenek tahsis edildiğini ve şu ana kadar zarar tespitleri yapılarak 1.8 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal Yardım ve İletişim Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temel ihtiyaçlar için 3 milyon lira sosyal yardımlaşma vakıflarına aktardı. Yangın bölgelerine 10 mobil baz istasyonu kurarak iletişim kesintisiz hale getirildi.

Kalıcı Çözümler İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Vali Yavuz, “Evi yanan vatandaşlarımız için AFAD tarafından 20 konteyner sevk edildi. Kalıcı konutlar yapılana kadar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarımız devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Yavuz, devlet olarak afetin etkilerini gidermek ve vatandaşların hayatını normalleştirmek için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Bu süreçte, yangınla mücadele devam ederken, hayatın olağan akışının da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, merkeze bağlı Davutlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, merkeze bağlı Davutlar köyünde gazetecilere açıklama yaptı.