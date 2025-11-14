Karabüklü Şehit Nuri Özcan, Gürcistan'daki C-130 Kazasında Uğurlandı

Gürcistan'da düşen C-130 uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, memleketi Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:49
Gürcistan’da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, memleketi Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Nuri Özcan'ın naaşı, Ankara'daki törenden sonra ilk olarak hava yoluyla Zonguldak Havalimanı'na, ardından kara yoluyla memleketi Karabük'e getirildi. Baba ocağı Şirinevler Mahallesi'ne getirilen şehit için daha sonra Üniversite Mahallesi'ndeki Sevgi Pınarı Camii'nde tören düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, 5000 Evler Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Cevdet Akay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

