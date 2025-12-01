Karacabey Atatürk Kültür Parkı'na Motosiklet Girişi Yasaklandı

Karacabey Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği ve parkın huzurlu kullanımını sağlamak amacıyla kapsamlı denetimlere başladı.

Kurala tüm motosiklet sürücülerinin uymasını isteyen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Karacabey’de herkesin kendini güvende hissettiği, huzurlu bir yaşam için kararlıyız" dedi.

Denetimler ve yaptırımlar

Karacabey Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'nda artan motosiklet girişleri üzerine yapılan değerlendirme sonucu parka motosikletle girişin yasaklandığını ve kuralı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Yeni uygulama kapsamında Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, parkın giriş ve çıkış noktalarında ortak devriye yapacak. Kural ihlali tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanacak ve motosikletler parktan çıkarılacaktır.

Belediye açıklamasında, park içinde motosiklet kullanımının hem yürüyüş yapan vatandaşları hem de parkı kullanan aileleri tedirgin ettiği belirtilerek, denetimlerin artırılarak devam edeceği vurgulandı. Atatürk Kültür Parkı, tüm Karacabeylilerin güvenle nefes aldığı bir alan olmalıdır ifadesine yer verildi.

Başkan Karabatı'nın açıklaması

Belediye Başkanı Fatih Karabatı uygulamanın sadece bir yasaklama olmadığını, güvenlik ve yaşam kalitesi için atılan bir adım olduğunu belirtti. Karabatı'nın açıklaması şu şekilde: "Atatürk Kültür Parkı ailelerin, çocukların ve spor yapan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir alan. Bu huzurlu ortamın motosikletlerle tehlikeye atılmasına izin veremeyiz. Amacımız vatandaşlarımızın kendini güvende hissettiği, rahatça vakit geçirdiği bir park ortamı sunmaktır. Denetimler kararlılıkla devam edecek."

Yetkililer, önümüzdeki günlerde denetimlerin daha da sıklaştırılacağını ve parkın huzurunu bozan unsurlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini bildirdi.

