Karacabey'de Pelet Soba Patlaması Kafede Yangın Çıkardı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kafenin üst katında pelet soba patlaması sonucu yangın çıktı; ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:41
Olayın Detayları

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kafenin üst katında pelet sobanın patlaması sonucu yangın çıktı. Olay, dün gece Park Caddesi üzerindeki kafenin üst katında meydana geldi.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer iş yerleri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Son Durum

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak kafenin üst katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

