Karacabey'de Pelet Soba Patlaması Kafede Yangın Çıkardı

Olayın Detayları

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kafenin üst katında pelet sobanın patlaması sonucu yangın çıktı. Olay, dün gece Park Caddesi üzerindeki kafenin üst katında meydana geldi.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer iş yerleri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Son Durum

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak kafenin üst katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR KAFENİN ÜST KATINDA PELET SOBANIN PATLAMASI NETİCESİ ÇIKAN YANGIN KORKU VE PANİĞE SEBEP OLDU.