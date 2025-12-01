Karacasu’da Tartı Kontrol Noktası Kuruldu

Karacasu Belediyesi'nden tüketicilere destek

Karacasu Belediyesi, ilçede Tartı Kontrol Noktası kurarak pazar yerinde hizmete sundu.

Belediye açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

" Vatandaşlarımızın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için pazar yerinde Tartı Kontrol Noktası kurulmuştur. Tüketici haklarının korunması amacıyla hayata geçirilen bu uygulama ile hemşehrilerimiz, satın aldıkları ürünleri ücretsiz olarak tartarak kontrol edebilecektir"

Uygulama ile tüketici haklarının korunması ve vatandaşların alışveriş güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Belediye, hizmetin ücretsiz olduğunu özellikle vurguladı.

