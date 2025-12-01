Karacasu Yazır'da Yollar Bakıma Alındı

Karacasu Belediyesi, Yazır Mahallesi'nde yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarına başladı; ekipler ilçe genelindeki çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:19
Karacasu Yazır'da Yollar Bakıma Alındı

Karacasu Yazır'da Yollar Bakıma Alındı

Karacasu Belediyesi ekipleri bölgede çalışıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde yollar bakıma alındı. Karacasu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında mahallede yol onarım çalışmaları başlattı.

Belediye ekiplerinin son durağı Yazır Mahallesi oldu. Çalışmaların, ilçe genelindeki yol ve kaldırım ağının iyileştirilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Belediye'den açıklama

Karacasu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İlçemiz genelinde yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

KARACASU YAZIR’DA YOLLAR BAKIMA ALINDI

KARACASU YAZIR’DA YOLLAR BAKIMA ALINDI

KARACASU YAZIR’DA YOLLAR BAKIMA ALINDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL