Karacasu Yazır'da Yollar Bakıma Alındı

Karacasu Belediyesi ekipleri bölgede çalışıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde yollar bakıma alındı. Karacasu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında mahallede yol onarım çalışmaları başlattı.

Belediye ekiplerinin son durağı Yazır Mahallesi oldu. Çalışmaların, ilçe genelindeki yol ve kaldırım ağının iyileştirilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Belediye'den açıklama

Karacasu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İlçemiz genelinde yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

