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Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, işbirliğini güçlendirmek için açıldı. Konsolosluk, iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:00
Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen anlamlı bir törenle resmi olarak açıldı. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin jeopolitik konumunun sağladığı avantajlarla birlikte 8. fahri konsolosluğun açıldığını duyurdu.

Diplomatik İlişkilerin 146. Yılı

Vali Sezer, Türkiye ve Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 146. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı.

Ticari Ortaklık ve Yatırımlar

Sezer, Karadağ'da Türk iş insanlarının önemli yatırımlar yaptığını belirterek, Türkiye'nin Karadağ'da en fazla yatırım yapan 3. ülke konumunda olduğunu söyledi. Gelecek vadeden işbirliklerinin varlığına dikkat çeken Sezer, yeni açılan fahri konsolosluğun bu ilişkileri daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

Konsolosluğun Önemi

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri ve Diaspora Genel Müdürü Ivana Dukanovic, konsolosluğun iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğine katkı sağlayacağını vurgulayarak, bu adımın iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğinin altını çizdi.

İşbirliği Mesajı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, fahri konsolosluğun açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Karadağ arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceği mesajını verdi.

Tarihsel Bağlar ve Gelecek Vizyonu

Karadağ Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim Bey, iki ülkenin tarih boyunca olan güçlü bağlarına dikkat çekerek, karşılıklı saygı ve anlayışın ilişkileri geliştirdiğini belirtti. Alim, açılan konsolosluğun iş dünyası, akademik alanlar ve kültürel ilişkiler açısından yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Tören Detayları

Açılış töreninde Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İdris Fazlioski, Suzan Novoberdaliu, Armand Shandro, Dragan Krivokapic, Albay Mehmet Kasım Ermiş, Onur Karaburun, Sezai Irmak, Gökhan Karakoç gibi önemli isimler ve davetliler yer aldı. Konsolosluğun açılışı, Armoni Sokak'taki iş merkezinde kudele kesilerek gerçekleştirildi.

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

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