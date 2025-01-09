Karadeniz'de Balıkçılar Havanın Bereketini Yaşıyor

Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları, balık avcılığındaki verimi artırarak balıkçıları sevindiriyor. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar, limana farklı türlerdeki balıklarla dönüyor.

Ağlara bol miktarda takılan hamsi, mezgit, istavrit, barbunya, zargana ve tirsi gibi balık türleri, tezgahta kilogramı 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüketicilerin özellikle hamsi başta olmak üzere balıklara gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılar olarak bereketli bir sezon geçirmeye devam ettiklerini belirtti. Kış mevsimi olmasına rağmen hava şartlarının avcılık açısından çok olumlu olduğunu vurgulayan Ünlü, "Karadeniz'de son bir haftadır rüzgarsız ve fırtınasız bir hava hakim. Dolayısıyla avcılık noktasında mevsim çok güzel geçiyor. Balığın da bol olması avcılığı artırıyor" dedi.

Ünlü, yaşanan bolluk nedeniyle fiyatların da düştüğüne dikkat çekerek, mezgit ve istavrit gibi balıkların kilogramlarının 80-90 lira arasında satıldığını, diğer balık türlerinin ise 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları balık avcılığındaki verimi artırıyor. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar limana avladıkları farklı türlerdeki balıklarla dönüyor. Bol miktarda ağlara takılan hamsi, mezgit, istavrit, barbunya, zargana ve tirsi gibi balık türleri tezgahta kilogramı 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları balık avcılığındaki verimi artırıyor. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar limana avladıkları farklı türlerdeki balıklarla dönüyor. Bol miktarda ağlara takılan hamsi, mezgit, istavrit, barbunya, zargana ve tirsi gibi balık türleri tezgahta kilogramı 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.