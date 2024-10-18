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Karadeniz'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Karadeniz'deki 5 ilde yüksek rakımlara kar yağdı, beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:04
Karadeniz'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Karadeniz'de Kış Kendini Gösterdi

Karadeniz'in beş ilinde, Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle 2 bin rakımlı yaylalarda etkili olan kar, bölge halkına kar manzaraları sundu.

Ordu'da Kar Çığır Açtı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karın yaylalarda dün akşam itibarıyla başladığını bildirdi. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğünü belirten Kaya, karın arazi üzerinde az olduğunu ancak yolların durumu ile ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti. Yönetimler, yaylacıların durumunu takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Rize'de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Rize genelinde, aralıklarla süren yağmur, yüksek kesimlerde karla değişti. İkizdere ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ve 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşarak bölgenin kış manzarasını güçlendirdi.

Artvin'de Soğuk Hava ve Kar

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Artvin'deki yüksek rakımlı yaylalar ve yerleşim alanları karla kaplandı. Merkezdeki Karçal Dağı ile Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde bulunan çeşitli yaylalar, beyaz bir örtü altına girdi. Camili bölgesinde ise yol güzergahında kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, bazı sürücüler yolda ilerlemekte zorlanarak geri döndü veya zincir takarak devam etti.

Giresun’da Kış Manzarası

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Dereli ilçesindeki yaylalar karla kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bazı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları başlattı.

Trabzon'da Beyaz Örtü

Trabzon'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Şalpazarı ilçesinin farklı yaylalarında kar manzaraları oluştu. Yoğun kar yağışı, bölgedeki kış turizmini canlandırma potansiyelini gündeme getirdi.

Karadeniz Bölgesi, yüksek kesimlerine düşen kar ile birlikte kış aylarını karşılamaya hazırlanıyor. Yağışlar, bölge halkını ve ziyaretçileri kış güzellikleri ile buluşturuyor.

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