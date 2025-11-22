Karadeniz Mahallesi'nde Yerinde Çözüm: Eray Karadeniz Saha Çalışmasını Başlattı

Karadeniz Mahallesi'nde yerinde tespit ve hızlı çözüm seferberliği

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ihtiyacı yerinde belirlemek ve hızlı müdahale etmek amacıyla Karadeniz Mahallesinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Karadeniz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle mahalleyi adım adım gezerek vatandaşların taleplerini dinledi ve notlar aldı.

Saha ekipleri kapsamlı çalıştı

Karadeniz Mahallesi'nde yürütülen saha çalışmasında Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ulaşım, altyapı, park ve çevre düzenlemeleri ile temizlik gibi birçok alanda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler asfalt onarımı, ağaç budama, park ve sokak temizliği gibi uygulamalarla mahallede yoğun bir hizmet seferberliği yürüttü.

Hane ziyaretleri ve sosyal destek bilgilendirmesi

Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olanakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar, tüm birimlerin sahada aktif biçimde çalışmasını memnuniyetle karşıladı.

16 mahallede devam edecek

Yerinde tespit ve hızlı çözüm uygulamaları, önümüzdeki haftalarda 16 mahalleyi kapsayacak şekilde devam edecek. Karadeniz, tespit edilen eksikliklerin hızlı şekilde giderilmesi için ekiplerine talimat verdi.

Başkan Vekili Karadeniz'den teşekkür

Saha çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Vekili Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’mızın her mahallesinde vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı ve sorunları kaynağında tespit ederek çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Karadeniz, ayrıca çevre temizliğine duyarlılık gösteren ve çalışmalara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

