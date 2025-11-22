Karadeniz Mahallesi'nde Yerinde Çözüm: Eray Karadeniz Saha Çalışmasını Başlattı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Karadeniz Mahallesi'nde yerinde tespit ve hızlı çözüm için kapsamlı saha çalışması başlattı; uygulama 16 mahallede sürecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:55
Karadeniz Mahallesi'nde Yerinde Çözüm: Eray Karadeniz Saha Çalışmasını Başlattı

Karadeniz Mahallesi'nde yerinde tespit ve hızlı çözüm seferberliği

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ihtiyacı yerinde belirlemek ve hızlı müdahale etmek amacıyla Karadeniz Mahallesinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Karadeniz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle mahalleyi adım adım gezerek vatandaşların taleplerini dinledi ve notlar aldı.

Saha ekipleri kapsamlı çalıştı

Karadeniz Mahallesi'nde yürütülen saha çalışmasında Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ulaşım, altyapı, park ve çevre düzenlemeleri ile temizlik gibi birçok alanda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler asfalt onarımı, ağaç budama, park ve sokak temizliği gibi uygulamalarla mahallede yoğun bir hizmet seferberliği yürüttü.

Hane ziyaretleri ve sosyal destek bilgilendirmesi

Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olanakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar, tüm birimlerin sahada aktif biçimde çalışmasını memnuniyetle karşıladı.

16 mahallede devam edecek

Yerinde tespit ve hızlı çözüm uygulamaları, önümüzdeki haftalarda 16 mahalleyi kapsayacak şekilde devam edecek. Karadeniz, tespit edilen eksikliklerin hızlı şekilde giderilmesi için ekiplerine talimat verdi.

Başkan Vekili Karadeniz'den teşekkür

Saha çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Vekili Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’mızın her mahallesinde vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı ve sorunları kaynağında tespit ederek çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Karadeniz, ayrıca çevre temizliğine duyarlılık gösteren ve çalışmalara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, İHTİYAÇLARIN YERİNDE TESPİTİ VE HIZLI ÇÖZÜM...

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, İHTİYAÇLARIN YERİNDE TESPİTİ VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN KARADENİZ MAHALLESİ'NDE DETAYLI İNCELEMELERDE BULUNDU. ARDINDAN GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ EKİPLERİ, MAHALLEDE KAPSAMLI BİR SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, İHTİYAÇLARIN YERİNDE TESPİTİ VE HIZLI ÇÖZÜM...

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor