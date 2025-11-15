Karaman'da 35 bin 100 makaron ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı'nın 7-15 Kasım tarihleri arasında sürdürdüğü uygulamalarda, 35 bin 100 adet makaronun ele geçirildiği ve aranan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Denetim ve yakalamalar

Edinilen bilgiye göre, sorumluluk alanındaki genel uygulamalar kapsamında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucu 17 bin 106 kişi sorgulandı; bunlardan 36'sının çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan 36 kişiden 7'si tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler

Denetimlerde şu malzemeler ele geçirildi: kubar esrar, 16 adet sentetik ecza hap, 1 adet yivli tüfek ile dürbün, 40 adet 7.62 milimetre çapında yivli tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 5 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet manuel makaron doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, 9 bin 160 adet dolu makaron, 26 bin adet boş makaron, 55 kilogram tütün, 919 paket tekel sigara, 5 adet dedektör, 2 adet jeneratör, 1 adet sondaj makinası, su pompası, su motoru, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet hilti ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

