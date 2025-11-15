Karaman'da 35 bin 100 makaron ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarma operasyonunda 35 bin 100 makaron ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı; 7-15 Kasım'da 17 bin 106 kişi sorgulandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:01
Karaman'da 35 bin 100 makaron ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da 35 bin 100 makaron ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı'nın 7-15 Kasım tarihleri arasında sürdürdüğü uygulamalarda, 35 bin 100 adet makaronun ele geçirildiği ve aranan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Denetim ve yakalamalar

Edinilen bilgiye göre, sorumluluk alanındaki genel uygulamalar kapsamında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucu 17 bin 106 kişi sorgulandı; bunlardan 36'sının çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan 36 kişiden 7'si tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler

Denetimlerde şu malzemeler ele geçirildi: kubar esrar, 16 adet sentetik ecza hap, 1 adet yivli tüfek ile dürbün, 40 adet 7.62 milimetre çapında yivli tüfek fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 5 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet manuel makaron doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, 9 bin 160 adet dolu makaron, 26 bin adet boş makaron, 55 kilogram tütün, 919 paket tekel sigara, 5 adet dedektör, 2 adet jeneratör, 1 adet sondaj makinası, su pompası, su motoru, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet hilti ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA 35 BİN 100 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLİRKEN, ARANAN 7...

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA 35 BİN 100 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLİRKEN, ARANAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI.

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA 35 BİN 100 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLİRKEN, ARANAN 7...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı