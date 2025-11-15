Karaman'da 5 Yaşındaki Kız Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Karaman'da İmaret Mahallesi'nde 5 yaşındaki H.O., M.Y. yönetimindeki 70 DU 419 plakalı Tofaş'ın çarpmasıyla ağır yaralandı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:10
Karaman'da 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaza Detayları

Kaza, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki H.O.'ya, M.Y. (81) idaresindeki 70 DU 419 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalan küçük kız çocuğu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.O., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde, kaza ile ilgili inceleme yapan ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

