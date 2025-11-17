Karaman'da Ticari Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı — Sürücü Yaralanmadı

Karaman'da Ticari Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı

Kaza Detayları

Karaman'da akşam saatlerinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan ticari taksi yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu ancak araçta önemli derecede hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. D.A.K. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücünün sağlık durumunda görünür bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Polisin yaptığı incelemenin tamamlanmasının ardından, hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ TAKSİ YOL KENARINDAKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI. SÜRÜCÜ KAZAYI YARALANMADAN ATLATIRKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.