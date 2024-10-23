Karamürsel'de Minibüste Silahlı Ölü Bulundu

Karamürsel'de Minibüste Şok Olay

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde, bir minibüste silahla vurulmuş halde bir kişi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların minibüste hareketsiz şekilde yatan birini görmesiyle ortaya çıktı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, minibüste yaptıkları kontrolde, silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini Cafer D. (32) olarak belirledi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın meydana gelmesinin ardından polis ekipleri, trafiği kapatarak detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebi ve fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.