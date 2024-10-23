DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,97 0,04%
ALTIN
3.000,25 0,79%
BITCOIN
2.259.956,79 2,43%

Karamürsel'de Minibüste Silahlı Ölü Bulundu

Kocaeli Karamürsel'de park halindeki minibüste bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:54
Karamürsel'de Minibüste Silahlı Ölü Bulundu

Karamürsel'de Minibüste Şok Olay

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde, bir minibüste silahla vurulmuş halde bir kişi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların minibüste hareketsiz şekilde yatan birini görmesiyle ortaya çıktı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, minibüste yaptıkları kontrolde, silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin kimliğini Cafer D. (32) olarak belirledi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın meydana gelmesinin ardından polis ekipleri, trafiği kapatarak detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebi ve fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
5
Bahçeli'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Kınama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı
7
CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak