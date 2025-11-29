Karapınarlı Gençler Hüyük Tarım Kampı'nda — ÇEDES ile Değer Eğitimi

Karapınarlı gençler, ÇEDES projesi kapsamında Hüyük Tarım Kampı'nda atölye, spor ve manevi rehberlik etkinlikleriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:28
Konya'nın Karapınar ilçesindeki gençler, Hüyük ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tarım Kampı'nda misafir edildi. Etkinlikler, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kamp Etkinlikleri

Kamp süresince katılımcılar; grup oyunları, atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, sportif faaliyetler ve manevi rehberlik etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler yaşadı.

Hedef ve Yetkili Açıklaması

Projede planlanan değerler eğitimi etkinlikleriyle gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlılıklarının artırılması hedefleniyor. Karapınar Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul, ÇEDES projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kampın gençlerin hem bireysel hem toplumsal anlamda gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek destek olan kurumlara teşekkür etti.

