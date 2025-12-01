Karasu'da kesinleşmiş 42 ve 28 yıl hapis cezalısı iki kişi jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.Ö. ve R.Ş., JASAT tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:51
Karasu'da kesinleşmiş 42 ve 28 yıl hapis cezalısı iki kişi jandarmaya yakalandı

Karasu'da kesinleşmiş 42 ve 28 yıl hapis cezalısı iki kişi jandarmaya yakalandı

Operasyonun Detayları

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı. Olay, Sakarya İl Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

C.Ö. (54) hakkında ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

R.Ş. (44) ise ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’ ve ‘silahla tehdit’ başta olmak üzere 10 farklı suçtan toplam 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslar arasında yer alıyordu.

Şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 42 VE 28 YIL KESİNLEŞMİŞ...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 42 VE 28 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 42 VE 28 YIL KESİNLEŞMİŞ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama
2
Büyükçekmece'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi
3
Bursa İnegöl'de Elektrik Panosunda Yangın: 2 İşyeri Hasar Gördü
4
Vali Kızılkaya'dan Tosun Ailesine Taziye Ziyareti
5
Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı
6
Ağrı'da 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' — 20 Şeker Pancarı Ürünü Tanıtıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı