Karasu'da kesinleşmiş 42 ve 28 yıl hapis cezalısı iki kişi jandarmaya yakalandı

Operasyonun Detayları

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı. Olay, Sakarya İl Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

C.Ö. (54) hakkında ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

R.Ş. (44) ise ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel taciz’ ve ‘silahla tehdit’ başta olmak üzere 10 farklı suçtan toplam 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslar arasında yer alıyordu.

Şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

