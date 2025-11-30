Karasu'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı — 4 Yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile minibüs çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine giden yolda sürücüleri ismi öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, olayda toplam dört kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı ve polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

