Karatay'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi: Yediler Mahallesi'ne 8 Birimli Tesis

Karatay'da yeni sağlık yatırımı: Şerife-Hasan Kurşunel Aile Sağlığı Merkezi

Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediyesi, Yediler Mahallesi’ne hizmet verecek yeni bir sağlık merkezini hayata geçiriyor. Protokol, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve hayırsever iş insanı Hasan Kurşunel tarafından imzalandı.

Merkezin özellikleri

Yediler Mahallesi’nde inşa edilecek Şerife-Hasan Kurşunel Aile Sağlığı Merkezi, 8 birimden oluşacak ve bölge halkına nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunacak. Karatay Belediyesi, sağlık alanındaki kamu hizmetlerini güçlendiren bu yatırımla vatandaşlara modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sağlamayı hedefliyor.

Karatay’ın sağlık vizyonu büyüyor

Protokol imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye kazandırılan her yeni yatırımın yaşam kalitesini arttıracağını belirtti. Başkan Kılca şöyle konuştu: "Sağlık yatırımlarına sağlık müdürlüğümüzle ve hayırseverlerimizle birlikte destek vermeye devam ediyoruz. Konya’mızda, Karatay’ımızda sağlık altyapısı her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Bugün de Yediler Mahallemize yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak için hayırseverimizle ve müdürlüğümüzle bir araya geldik. Arsasını temin ettiğimiz bir sağlık tesisini inşallah hayırseverimiz Hasan Kurşunel ilçemize kazandıracak. Hayırseverimize ve desteklerinden ötürü il müdürümüze şahsım ve hemşehrilerim adına kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Kılca, aile sağlığı merkezlerinin önemine dikkat çekerek, "Aile Sağlığı Merkezleri ile büyük hastanelere gitmeden sağlık tesisleri vatandaşların ayaklarına kadar gelmiş oluyor. Mahalleler yürüme mesafesinde sağlık tesislerine kavuşmuş oluyorlar. İnşallah bu sadaka-i cariye olarak da yıllar boyu devam edecek bir hayır hizmeti olacak. Şimdiden hayırlı mübarek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden değerlendirme

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Karatay Belediyesi ve hayırseverler öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımları değerlendirdi: "Türkiye’de Konya’mız sağlık alanında çok ileride, iyi bir konumda bulunuyor. Hastanelerimizde birçok kişiyi tedavi ettiğimiz gibi ikinci basamakta da çok iyi işler yapıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın takdiriyle insanlarımızı hasta olmadan önce koruma yönünde aile sağlığı merkezlerimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Konya çok özel, farklı bir il. Bunu geldiğimizden beri gördük. Burada Karatay Belediyesi’ne, özellikle Hasan Başkanımız ve hayırseverimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve hayırseverimizin öncülüğünde çok güzel işler yapılıyor. Hayırseverimize ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Böyle yatırımların devamını diliyoruz" dedi.

Hayırsever Hasan Kurşunel ise merkezin mahalle sakinlerine hayırlar getirmesini dileyerek, "Belediye başkanımıza ve il sağlık müdürümüze bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bitirip hizmete açacağız. Bu vesileyle bu hizmetin hayata geçmesinde katkıları ve destekleri olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve Konya İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Yusuf Yavuz hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle program sona erdi.

