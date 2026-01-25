Karatay Gençlik Meclisi Sömestr Etkinlikleri: Atölye, Film ve Sıfır Atık Eğitimi

Karatay Gençlik Meclisi yarıyılı dolu dolu etkinliklerle değerlendirdi

Konya merkez Karatay İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, yarıyıl tatiline özel hazırladığı programlarla çocuklar ve gençleri atölyelerden eğitim programlarına, film gösterimlerinden çevre eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede bir araya getirdi. Amaç, gençlerin hem eğlenmesi hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması olarak açıklandı.

Üniversiteli gençlere "Hayata Bir Mola"

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezinde düzenlenen "Hayata Bir Mola" film etkinliği, öğrencilerin yoğun tempodan kısa süreliğine uzaklaşmasını sağlamak ve birlikte film izleme kültürünü desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere ikramlar sunuldu ve gösterim sonrası çeşitli hediyeler verildi.

Kadim Kudüs Okulu ile tarihi ve kültürel farkındalık

Kadim Kudüs Okulu programı kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik üç aşamalı eğitim ve atölye çalışmaları düzenlendi. Programda; Kudüs'ün İslam dünyası ve diğer dinler açısından önemi, Kudüs tarihi, Filistin coğrafyası ve mimarisi, Filistin’in öncü şahsiyetleri, semboller, boykot bilinci, sanal tur uygulamaları ve uygulamalı atölye çalışmaları yer aldı.

Program, 24 Ocak ve 31 Ocak 2026 Cumartesi günleri 10.00-12.20 saatleri arasında devam edecek. Öğrencilere ikramlar ve hediyeler sunulurken, üç haftalık programa düzenli katılım gösteren öğrencilere sertifika verilecek.

Atölye programlarıyla unutulmaz anılar

Sömestr Kampı kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, gençlerin bir araya geldiği samimi ve kardeşlik dolu ortamlar yarattı. Katılımcılar, uygulamalı etkinliklerle hem keyifli zaman geçirdi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Gençlere Sıfır Atık eğitimi

Gençlere yönelik düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılmasına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde günlük yaşamda atık oluşumunun önlenmesi, atıkların ayrıştırılması ve etkin toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.

Geleceğin Yıldızları Karatay’da Sömestr Kampı

Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Geleceğin Yıldızları Karatay’da Sömestr Kampı, çocuklara yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem öğretici bir şekilde geçirme imkanı sundu. Programda animasyon filmi izleme, rozet basımı, ayraç boyama, renkli baskı çalışmaları ve hareketli adam yapımı gibi uygulamalı etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda çocuklara ikramlar sunularak keyifli bir gün yaşatıldı.

Gençlik Meclisi yetkilileri, düzenlenen programlarla gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

KARATAY İLÇE BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ TARAFINDAN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL HAZIRLANAN ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLAR VE GENÇLER; ATÖLYELERDEN EĞİTİM PROGRAMLARINA, FİLM GÖSTERİMLERİNDEN ÇEVRE EĞİTİMLERİNE KADAR BİRÇOK FAALİYETTE BİR ARAYA GELİYOR.