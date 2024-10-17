Kars-Iğdır Kara Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Zorlaşıyor

Kars-Iğdır Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda sorunlar yaşanmasına sebep oldu. Kentte etkili olan sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı hakim oldu.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Kar yağışının aniden bastırması sonucu bazı sürücüler hazırlıksız yakalandı. Özellikle, kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde karla kaplanan yolda ilerleme kapsamında zorluklar yaşanıyor.

Karayolları Ekipleri Devrede

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme çalışmalarına başladı. Ulaşımın yeniden sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak için yoğun bir şekilde mesai harcıyorlar.