Kars’ta Bağımlılıkla Mücadele: Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda uyuşturucu, davranışsal ve tütün bağımlılığı eylem planları ile 2026 faaliyetleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:01
Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Kars İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Oturumda "Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı", "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı" ve "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Gündemde ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve 2026 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması yer aldı.

Vali Ziya Polat, "Özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılığın her türlüsüne karşı korunması için yürütülecek mücadele, taviz verilmeden, kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecektir" sözleriyle kararlılığı vurguladı.

Toplantıya il protokolü, emniyet, jandarma, sağlık, eğitim ve ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.

