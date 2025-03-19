Kars'ta Beyazla Kaplanan Bayburt Barajı'nda Kar Manzarası

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle su yüzeyi donan Bayburt Barajı, tekrar etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Selim ilçesinde bulunan Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplanmıştı. Ancak son günlerdeki kar yağışı, barajı ve çevresini bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Baraj ve çevresinin dronla çekilen görüntüleri, doğal güzelliklerini gözler önüne serdi. Bölgedeki köy sakinleri, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da gerçekleştiriyorlar.

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Bayburt Barajı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Bayburt Barajı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.