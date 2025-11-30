Kars’ta Bozkırın Ortasındaki Vaha: Benliahmet Tren İstasyonu Drone Görüntüleri

Kars’ta Bozkırın Ortasındaki Vaha: Benliahmet Tren İstasyonu Drone Görüntülendi

Doğu’nun çetin bozkırında, sararan otlakların ortasında Benliahmet Tren İstasyonu adeta yeşil bir inci gibi parlıyor. Sonbaharın renkleriyle bütünleşen istasyon, dron ile çekilen görüntülerde görsel bir şölene dönüştü ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"20 bin çam ağacının yükselen hikayesi"

Kars’ın Selim ilçesinde bulunan Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 56 yıl önce, 1969 yılında, TCDD çalışanlarının başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla hayat buldu. Yaklaşık 20 bine yakın çam ağacı dikilmesinin amacı, yoğun kar yağışının demiryollarına zarar vermesini engellemekti. Zaman içinde bu mini orman, bozkırın ortasında yükselen bir yaşam mücadelesinin simgesi haline geldi.

Tarih ve doğa iç içe

Benliahmet, sadece doğal güzelliğiyle değil, barındırdığı tarihi dokuyla da ilgi çekiyor. Çamların arasına gizlenen tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, vahanın mistik atmosferini tamamlıyor. Bölgenin stratejik önemi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve popüler Doğu Ekspresi güzergahında bulunmasıyla daha da belirginleşiyor.

Kasım ayının sonlarıyla birlikte çevredeki tarım arazilerinin sararması, Benliahmet’teki yeşilin kontrastını arttırıyor. İstasyonu çevreleyen çamların aroması ve sonbahar güneşinin yapraklar arasından süzülüşü, bölgeye gelenlerin deneyimini unutulmaz kılıyor. Dron çekimleri, bu kontrastı ve bölgenin huzur veren atmosferini tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.

KARS’TA BOZKIRIN ORTASINDAKİ VAHA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ(KARS-İHA)