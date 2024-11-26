Kars'ta Çiftçiler Kar Yağmadan Pancarlarını Toplamak İçin Yarışıyor

Kars'ta Zamanla Yarış: Çiftçiler Pancar Hasadında

Kars'ın Akyaka ilçesinde, güçlü kar yağışlarının ülke genelindeki etkileri sürerken, çiftçiler şeker pancarlarını toplamaya devam ediyor. Gece gündüz özveri ile çalışan çiftçiler, ürünlerini beyaz örtü altında kaybetmemek için adeta zamanla yarışıyor.

Tarıma ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahip bu bölgede, pancar üretimi çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. İlkbahar aylarında meydana gelen yağışlar ile umut veren bir mevsim geçiren çiftçiler, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Pancar Hasadı İçin Gece Gündüz Mesai

Özellikle kar yağışlarının etkili olduğu günlerde, çiftçiler Akyaka Şeker Alım Kantarı'na taşıdıkları pancarları sıraya girerek teslim ediyor. Bu süre zarfında, soğuk havadan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Kamyonlarla Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na aktarılan pancarların hasadı, her geçen gün önem kazanıyor.

Çiftçilerden Harun Toptaş, Akyaka’nın geçim kaynağının büyük bölümünü şeker pancarının oluşturduğunu ve bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti. Toptaş, "Kasım ayına kadar mesaimiz devam ediyor. Ekimi, çapası, sulaması... Pancara büyük bir özen gösteriyoruz. Bu yıl işimizin sonuna yaklaşıyoruz, 1 haftalık işimiz kaldı," dedi.

Çiftçi Yüksel Demirkaya da sezonun verimli geçtiğini ve kasım ayında bile çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bu durum, bölge çiftçilerinin zorlu şartlar altında bile kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki çiftçiler, kar bastırmadan şeker pancarlarını toplamak için gece gündüz mesai yapıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki çiftçiler, kar bastırmadan şeker pancarlarını toplamak için gece gündüz mesai yapıyor.