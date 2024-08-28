Kars'ta Çiftçilere İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiralanacak

Kars'ta Tarım Alanları Yeniden Değerlendiriliyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, kentte işlenmeyen tarım arazilerinin oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla çiftçilere kiralanacağını duyurdu.

Yeni Yönetmelik Hayata Geçti

Aydın, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, bu karar doğrultusunda il ve ilçe düzeyinde komisyonlar oluşturacaklarını ifade etti.

İlk Tespitler Yapılacak

Aydın, gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Kent genelinde oluşturulacak komisyonlarla birlikte, Bakanlığımızın uzaktan tespit yöntemleriyle parseller üzerinde incelemeler yapacağız. Bu yıl arazide ilk tespitlerimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene sonuna kadar işlenmediği tespit ettiğimiz tarım arazilerini, komisyonlarla bölgemizdeki diğer çiftçilere kiralayacağız. Süreç sonunda elde edilen gelir, mülk sahibinin hesabına aktarılacak."

İşlenmeyen Arazi Potansiyeli

Aydın, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Kars'taki 263 bin hektar alanın bu yıl işlenmiş olduğunu, 112 bin hektar alanın ise kayıt dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, kentte toplam 1 milyon hektar arazi varlığının bulunduğunu ve bunların 340 bin hektarının mera alanlarından, 375 bin hektarının ise tarımsal ekilebilir alanlardan oluştuğunu ifade etti.

Tarıma Katkı Projeleri

Aydın, geri kalan arazilerin tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmediği alanlar olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızın tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi çerçevesinde hibeyle tohum desteği gibi çeşitli projelerle bu alanları tarıma kazandırmayı hedefliyoruz. ÇKS'ye kayıtlı olup da işlem görmeyen tarım arazilerini yeni yönetmelik çerçevesinde kiralayarak tarıma kazandırmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.