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Kars'ta Elektrik Teknisyeni Ameliyatla Yürümeye Kavuştu

Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan, dizindeki kitlelerden ameliyatla kurtuldu ve yürümeye başladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:48
Kars'ta Elektrik Teknisyeni Ameliyatla Yürümeye Kavuştu

Kars'ta Elektrik Teknisyeni Ameliyatla Yürümeye Kavuştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan elektrik teknikeri Rıdvan Kotan (30), sağ dizindeki kitlelerden Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatla kurtuldu. Kotan, yaklaşık 6 yıl önce İstanbul'da geçirdiği bir ameliyatın ardından rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle tekrar doktorlara başvurdu.

Yıldız Cerrah Dr. Natig Veli'den Başarıyla Tedavi

İlk olarak, sağ dizindeki kitlelerle ilgili sorunları nedeniyle memleketindeki hekimlere başvuran Kotan'a, tedavisinin riskli olduğunun söylenmesi üzerine korkarak tedavisini yarım bırakma kararı aldı. Ancak, Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu'nda yeni işine başlamasının ardından ağrıları ve dizindeki kitlenin büyümesi nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli'ye gitti.

Kısa sürede yapılan tetkiklerle dizindeki kitlelerin büyüdüğü tespit edilen Kotan, komplikasyona açık olan bir ameliyat sürecine alındı. Dr. Veli, ameliyatı sonrası Kotan'ın dizinin ön ve arka kısımlarındaki kitleleri başarıyla çıkarttı.

Kotan: "Şu an çok iyiyim"

Ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Rıdvan Kotan, yürüteç desteğiyle yürümeye başladı ve sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından kendini iyi hissettiğini belirten Kotan, daha önceki doktorlarında riskli olduğu için tedavi olma fırsatını kaçırdığını ifade etti.

Kotan, "Natig hocama geldim, tedaviye başladı ve daha sonra ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, fizik tedavi süreci ve yardımcı destekle rahat yürümeye başladım" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Natig Veli, Kotan'ın sağ dizindeki serbest eklem cisimlerinin alınmasının ardından hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, takiplerinin devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan (solda), yürümesine engel olan sağ dizindeki kitlelerden...

Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan (solda), yürümesine engel olan sağ dizindeki kitlelerden Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla kurtuldu. Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli (sağda), konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan (solda), yürümesine engel olan sağ dizindeki kitlelerden...

Kars'ta elektrik teknikeri Rıdvan Kotan (solda), yürümesine engel olan sağ dizindeki kitlelerden Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla kurtuldu. Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli (sağda), konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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