Kars'ta Kadınlara KADES Tanıtımı: İndirme, Aktivasyon ve Acil İhbar Eğitimi

Kars'ta Kadınlara KADES Tanıtımı Yapıldı

Aile içi şiddete karşı hızlı ihbar ve bilinçlendirme çalışması

Kars'ta, kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kapsamlı bir tanıtım ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliği, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttü. Aile Destek Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınlara uygulamanın kullanım biçimi, acil durumlarda sunduğu hızlı ihbar imkanı ve uygulamanın hedefleri konusunda detaylı bilgiler verildi.

Ekipler, katılımcılara KADES'in telefonlara nasıl indirileceğini ve aktivasyon sürecinin örneklerle nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca uygulamanın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir güvenlik aracı olduğu vurgulandı ve kadınların uygulamayı aktif olarak kullanmaları tavsiye edildi.

Bilgilendirme sırasında katılımcılara broşürler dağıtıldı ve kadınların soruları uzman ekipler tarafından yanıtlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği yetkilileri, kent genelinde benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

KARS’TA KADINLARA KADES UYGULAMASI TANITILDI(KARS-İHA)