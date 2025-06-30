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Kars'ta Kuvvetli Sağanak ve Dolu Etkilerini Gösterdi

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, bahçeleri ve yolları olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:53
Kars'ta Kuvvetli Sağanak ve Dolu Etkilerini Gösterdi

Kars'ta Sağanak ve Dolu Alarmı

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde, son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kağızman ilçesinde başlayan sağanak, kısa bir süre ardından yerini doluya bıraktı.

Kağızman'daki Zararların Boyutu

Yağış, birçok meyve ağacına zarar verirken, ahırların su basması ile ilçe sakinleri zor anlar yaşadı. İlçe sakinlerinden Taha Ayhan, "Kısa sürdü ama etkisi gerçekten büyüktü. Araçlar durdu, yollar adeta dolu ile kaplandı. Bu kadar yoğun dolu yağışını ilk kez gördüm." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ta Su Birikintileri

Sarıkamış ilçesinde de devam eden yağışlar, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. İlçe halkı, bahçelerin beyaza büründüğü bu durumla başa çıkmak için araçlarını korumaya almak adına üzerlerini halı ve brandalarla kapatmaya çalıştı.

Bu iklim olayı, hem Kağızman hem de Sarıkamış ilçelerinde günlük yaşamı zorlaştırdı ve bölge sakinleri için endişe kaynağı haline geldi.

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Sarıkamış...

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu. Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Sarıkamış...

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu. Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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