Kars'ta Sarıkamış'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyü'nde, Nizamettin Gökcan'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek bitişiğindeki kardeşi Mehmet Gökcan'ın evine sıçradı.

Köylülerin kendi olanaklarıyla müdahale edememesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyete ait TOMA da yangına müdahale etti.

Yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

