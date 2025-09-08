Kars'ta Sarıkamış'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyünde çıkan yangında, Nizamettin ve Mehmet Gökcan'a ait 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi; yangın 3 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:45
Kars'ta Sarıkamış'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ta Sarıkamış'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyü'nde, Nizamettin Gökcan'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek bitişiğindeki kardeşi Mehmet Gökcan'ın evine sıçradı.

Köylülerin kendi olanaklarıyla müdahale edememesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyete ait TOMA da yangına müdahale etti.

Yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Bölgeye...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Bölgeye...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat