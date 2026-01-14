Kars’ta Tipide Sağlık ve Özel İdare Ekipleri 1 Yaşındaki Bebeği Hastaneye Yetiştirdi

Kars’ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapalı yollara rağmen ekipler, yüksek ateşli 1 yaşındaki bebeği Gülheyran köyünden hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 01:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 01:43
Olayın Detayları

Kars’ta etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı gece, 1 yaşındaki bebek için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu. Digor ilçesinin Gülheyran köyünde yüksek ateş şikâyeti yaşayan bebeğin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgede 204 köy yolunun kar ve tipiden kapalı olduğu, okulların 1 gün tatil edildiği Kars’ta ekipler zamanla yarıştı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle köy yolu araç trafiğine kapalı olması üzerine bölgeye ambulans ile birlikte İl Özel İdaresi'ne bağlı Digor İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesi ve Sonuç

Karla kaplı yolda bazı kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreyi buldu. Özel idare ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için yoğun çaba gösterdi; tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı koşullarda ekiplerin titiz çalışması sonucu sağlık görevlileri köye ulaştı.

Köye ulaşan ekipler bebeğe evde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra hasta ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

