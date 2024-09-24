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Kars'taki 7 Katlı Otelde Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Kars'taki bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, mahsur kalanları tahliye ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:53
Kars'taki 7 Katlı Otelde Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Kars'ta 7 Katlı Bir Otelde Yangın Çıktı

Kars'ta bulunan bir otelde, 7 katlı binanın 4. katında yangın meydana geldi. Faik Bey Caddesi'ndeki otelden yükselen alevler, yetkililere kısa sürede bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Ediyor

Yangın çıktığı andan itibaren itfaiye ekipleri hemen müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasını sağlamaya çalışıyor. Oteldeki yangın nedeniyle, mahsur kalan misafirlerin tahliyesi için de özel çalışmalar yürütülüyor.

Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Bölgedeki olayla ilgili güncel haberleri ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yoğun çabaları sürüyor.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye...

Kars'ta Faik Bey Caddesi'ndeki 7 katlı bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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