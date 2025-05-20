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Kars'taki Öğrencilerden Engellilere Farkındalık Yürüyüşü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında yürüyüş düzenleyerek engellilere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:32
Kars'taki Öğrencilerden Engellilere Farkındalık Yürüyüşü

Kars'ta Engellilere Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla işaret diliyle mesajlar vererek dikkati engellilere çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Engelliler Haftası Etkinliği

Hava şartları nedeniyle ertelenen etkinlik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 29 Eylül İlkokulu öğrencileri tarafından yapıldı. Etkinliğin başlangıcında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Okul Müdürü Gülten Alkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler okul bahçesinde toplandı.

İşaret Dili ile Farkındalık

Öğretmen Meryem Yılmaz önderliğinde, öğrenciler işaret diliyle çeşitli mesajlar vererek, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Ardından öğenciler, ellerinde "Hayatı paylaşmak için engel yoktur", "Engelleri birlikte aşalım" yazılı dövizlerle, engelli arabası kullanarak ve velilerin eşliğinde slogan atarak yürüyüşe geçti.

Kaymakam'dan Destek Mesajı

Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyüşün ardından Hükümet Konağı'nın önüne gelen öğrencileri karşılayan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, etkinlik hakkında AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Aslantatar, "Amacımız, sizler büyüdüğünüzde engelli arkadaşlarımıza hayatı kolaylaştırabilmek için en üst seviyede farkındalığa sahip olmanızdır. Devletimiz bu konuda gerekli adımları atıyor," dedi.

Öğrencilerin Mesajı

Etkinliğe katılan öğrenci Yusuf Enes Akkuş, "Engelli bireylere destek olmak ve insanları bilinçlendirmek için bu yürüyüşe katıldım," dedi. Yürüyüşün sonunda, kaymakamlık personeli tarafından öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle çeşitli mesajlar verip farkındalık yürüyüşü yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında işaret diliyle çeşitli mesajlar verip farkındalık yürüyüşü yaptı.

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