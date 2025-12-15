Kayseri'de eşi evi terk eden kişi tüfekle kendine zarar vermek istedi

Melikgazi'de polis ekipleri müdahalesiyle sonlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi evi terk eden D.U. eline tüfek alarak dışarı çıktı.

D.U., elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda D.U., tüfeği ekiplere vererek teslim oldu.

Teslim olan şahıs, alınarak karakola götürüldü.

