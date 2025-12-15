DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.904,65 -0,12%
BITCOIN
3.664.771,44 3,18%

Kayseri'de eşi evi terk eden kişi tüfekle kendine zarar vermek istedi

Kayseri Melikgazi'de eşi evi terk eden D.U., tüfekle havaya ateş etti; polis ekipleri ikna edip silahı teslim alarak şahsı karakola götürdü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:42
Kayseri'de eşi evi terk eden kişi tüfekle kendine zarar vermek istedi

Kayseri'de eşi evi terk eden kişi tüfekle kendine zarar vermek istedi

Melikgazi'de polis ekipleri müdahalesiyle sonlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi evi terk eden D.U. eline tüfek alarak dışarı çıktı.

D.U., elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda D.U., tüfeği ekiplere vererek teslim oldu.

Teslim olan şahıs, alınarak karakola götürüldü.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ EVİ TERK EDEN ŞAHIS TÜFEKLE...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ EVİ TERK EDEN ŞAHIS TÜFEKLE KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEDİ. HAVAYA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞAHSI POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ EVİ TERK EDEN ŞAHIS TÜFEKLE...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kırmızı Işık İhlali Kamerada: 1'i Ağır 3 Yaralı
2
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
3
Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda
4
Eskişehir'de 12 Yaşındaki Çocuğu Bıçaklayan 4 Çocuk Yakalandı
5
Avcılar'da İSKİ Çalışmasında Göçük: 1 İşçi Yaralandı
6
Pınarhisar'da Dehşet: Ozan Çetin'e Saldırı — Kalbi İki Kez Durdu, Beyin Kanaması
7
Kayseri'de Uyuşturucu Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi, Duruşma Ertelendi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi