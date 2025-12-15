DOLAR
UCM Temyiz Dairesi, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki İtirazı Reddetti

UCM Temyiz Dairesi, Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini de içeren itirazı reddetti; soruşturma ve emirlerin geçerliliği korunuyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:46
UCM Temyiz Dairesi İsrail'in İtirazını Reddetti

Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama emirleri geçerliliğini koruyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında verilen bir dizi karara yönelik itirazını reddetti. Kararların arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirleri de bulunuyor.

Temyiz Dairesi'nin bu kararı, ilgili soruşturmanın devam edeceğini ve söz konusu tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruyacağını gösteriyor.

İsrail, UCM'nin yargı yetkisini reddediyor ve Gazze'de savaş suçu işlendiği iddialarını kabul etmiyor. UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

