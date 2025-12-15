Kayseri Melikgazi'de 'kolondan ses' ihbarı: İncelemede olumsuzluk yok

Kayseri Melikgazi'de 'kolondan ses' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
AFAD ve polis inceleme yaptı, olumsuzluk tespit edilmedi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın kolonlarından ses geldiği yönündeki ihbar, yetkilileri harekete geçirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim üzerine, Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmana polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri binada kapsamlı inceleme yaptı.
Yapılan kontrollerde, binanın kolonlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ekiplerin çalışmaların ardından bölgenin normale döndüğü bildirildi.
