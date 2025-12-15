DOLAR
Kayseri Melikgazi'de 'kolondan ses' ihbarı: İncelemede olumsuzluk yok

Kayseri Melikgazi'de bir apartmanın kolonlarından ses ihbarı üzerine polis ve AFAD sevk edildi; incelemede herhangi bir olumsuzluk bulunmadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:44
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın kolonlarından ses geldiği yönündeki ihbar, yetkilileri harekete geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim üzerine, Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmana polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri binada kapsamlı inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, binanın kolonlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ekiplerin çalışmaların ardından bölgenin normale döndüğü bildirildi.

