Kars ve Iğdır'da Dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü'

Kars ve Iğdır'dan 78 dağcı, 29 Ekim'de Gökkuşağı Tepeleri'nde 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenleyerek Atatürk'ü andı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:46
Etkinlik ve Katılımcılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kars ve Iğdırlı dağcılar, Gökkuşağı Tepeleri'nde bir araya geldi. Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, bayram nedeniyle dağcıları ağırladı.

Kars, Iğdır ve Kağızman'dan 78 kişilik ekip, ellerinde Türk bayraklarıyla doğada 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Tepelerde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dağcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Liderlerin ve Katılımcıların Açıklamaları

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Kars, Iğdır ve Kağızman'dan 78 sporcuyla Gökkuşağı Tepeleri'ne yürüyüş düzenledik. Bugünün anlamını bizi takip eden gelecek nesillere aktarmak istedik." dedi.

Dağcılardan Merve Şamhal, yürüyüşün güzel geçtiğini dile getirerek, "Güzel bir anı oldu, nice güzel yıllarımız olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Harun Ağdaş da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kağızman, Iğdır ve Kars'ın ortak buluşma noktası olan Gökkuşağı Tepeleri'nde yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Kars ve Iğdır'da dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gökkuşağı Tepeleri'nde yürüyüş düzenledi.

