DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,19 -0,27%
ALTIN
3.058,97 -0,07%
BITCOIN
2.478.002,59 -0,02%

Kartal Belediyesi İşçileri Grev Kararını Aldı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Kartursaş AŞ işçileri, toplu sözleşme görüşmelerindeki olumsuz sonuçlar nedeniyle greve gitti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:12
Kartal Belediyesi İşçileri Grev Kararını Aldı

Kartal Belediyesi İşçileri Grev İlan Etti

Kartal Belediyesi'ne ait Kartursaş AŞ işçileri, devam eden toplu sözleşme müzakerelerinin başarısız olması üzerine grev kararı aldı. İşçiler, grev uygulamasını duyurmak amacıyla iş yerleri çevresine çeşitli pankartlar astı. Bu pankartlarda "Bu iş yerinde grev var", "Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için", ve "Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak" gibi ifadeler yer aldı.

İşçi Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

Greve katılan işçilerden biri olan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. 1 Temmuz'da başlayan görüşmelerin ardından yapılan 9 toplantıdan hiçbir olumlu sonuç çıkmadığını aktardı.

Bitnel, "Belediye sendikası, işçilere yalnızca yüzde 15 zam teklif etti. Bu oran, işçiler açısından kesinlikle kabul edilemez," dedi ve devamında, görüşmelerin tarafların uzlaşmasına bağlı olarak süreceğini ifade etti. İşçi arkadaşlarının, yaşam standartlarını artırmak için gerekli olan ücret taleplerinin karşılanana kadar grevde kalacaklarını da ekledi.

Grevin Gerekçeleri

Deniz Ateş Bitnel, grev kararının belediyeye 15 gün önce bildirildiğini ve bu sürede gerekli şartların sağlanmaması sonucunda işçilerin dün gece saat 00.00 itibarıyla greve çıktığını vurguladı. İşçiler, talepleri yerine getirilene kadar grev uygulamasına devam edeceklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı İhmal İddiası
2
2024 Türkiye Raporu: AB ile İlişkiler ve Stratejik Ortaklık
3
Cumhuriyet'in 101. Yılı TBMM'de Kutlandı
4
Türkiye-Africa Relations Highlighted in the 2023 Africa Annual
5
Türk Akademisi Yeni Sözlükleriyle Türk Dillerine Katkı Sağlıyor
6
Fransa, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı
7
TİKA Stellenbosch Üniversitesi'ne Ekipman Desteği Sağladı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor