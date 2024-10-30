Kartal Belediyesi İşçileri Grev Kararını Aldı

Kartal Belediyesi İşçileri Grev İlan Etti

Kartal Belediyesi'ne ait Kartursaş AŞ işçileri, devam eden toplu sözleşme müzakerelerinin başarısız olması üzerine grev kararı aldı. İşçiler, grev uygulamasını duyurmak amacıyla iş yerleri çevresine çeşitli pankartlar astı. Bu pankartlarda "Bu iş yerinde grev var", "Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için", ve "Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak" gibi ifadeler yer aldı.

İşçi Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

Greve katılan işçilerden biri olan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. 1 Temmuz'da başlayan görüşmelerin ardından yapılan 9 toplantıdan hiçbir olumlu sonuç çıkmadığını aktardı.

Bitnel, "Belediye sendikası, işçilere yalnızca yüzde 15 zam teklif etti. Bu oran, işçiler açısından kesinlikle kabul edilemez," dedi ve devamında, görüşmelerin tarafların uzlaşmasına bağlı olarak süreceğini ifade etti. İşçi arkadaşlarının, yaşam standartlarını artırmak için gerekli olan ücret taleplerinin karşılanana kadar grevde kalacaklarını da ekledi.

Grevin Gerekçeleri

Deniz Ateş Bitnel, grev kararının belediyeye 15 gün önce bildirildiğini ve bu sürede gerekli şartların sağlanmaması sonucunda işçilerin dün gece saat 00.00 itibarıyla greve çıktığını vurguladı. İşçiler, talepleri yerine getirilene kadar grev uygulamasına devam edeceklerini açıkladı.