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Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında İki Şüpheli Gözaltında

Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:42
Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında İki Şüpheli Gözaltında

Kartalkaya'daki Otel Yangını Dava Süreci Devam Ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan otel yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Olayın Araştırılması Süreç Halinde

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangını kapsamlı bir şekilde araştırmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yangının Sebepleri ve Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki yangın güvenliği önlemleri ve yangının çıkış nedenleri üzerine yapılan araştırmalar sürdürülecek. Soruşturma, yangının altında yatan nedenlerin açığa çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kritik bir öneme sahip.

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